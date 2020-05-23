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23.05.2020 - 16:09 | | DHA

Son dakika! Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Isparta'da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Son dakika! Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu

Olay, dün akşam Yayla Mahallesi 130. Cadde üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A., iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak, öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Son dakika Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu. 1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

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