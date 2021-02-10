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10.02.2021 - 16:15 | | DHA, AA

Son dakika... Antalya'da 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi

Son dakika gelen habere göre; Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi toprağa verildi. Göz yaşlarının sel olduğu cenazede biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em, 'Dede olacaktım. Keşke beni de götürseydiniz yanınızda' dedi. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Antalya'da 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi
Son dakika... Antalya'da 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi
Son dakika... Antalya'da 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi
Son dakika... Antalya'da 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda meydana geldi. Sarıabalı'nın Koyak mevkiinde bir akrabasına ilaç götüren Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil ile kısa süre önce annesini kaybeden kayınpederine taziyeye giden Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ateş’in kullandığı otomobil, savrulup yol kenarındaki kanalete çarptıktan sonra dere yatağına yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, DİĞER ARAÇTA ÖLEN 3 KIZ KARDEŞ İLE AKRABA

Kazada Mehmet Ali Em ile diğer otomobilin sürücüsü Harun Can Ateş, eşi Sevgi Ateş, annesi Şükriye Ateş, baldızları Sevda Em ve Gülsüm Em'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ölenlerin cenazeleri, dün gece yapılan otopsinin ardından savcılık talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada ölen Mehmet Ali Em'in, diğer araçta yaşamını yitiren Sevgi, Sevda ve Gülsüm'ün babası İbrahim Em'in amcasının torunu olduğu belirtildi.


Son dakika... Antalyada 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ne getirildi.

Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em'in cenazeleri Koyak Mezarlığı'nda yan yana, Mehmet Ali Em'in cenazesi ise aynı mahalledeki Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi.

Kızları 6 aylık hamile Sevgi Ateş ile Gülsüm ve Sevda'yı kaybeden İbrahim Em, cenaze töreninde "Dede olacaktım. Keşke beni de götürseydiniz yanınızda. Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Çocukları yaşamını yitiren Adem Ateş de yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm ve Sevda Em hayatını kaybetmişti.

Son dakika... Antalyada 6 kişinin öldüğü kazada cenazeler toprağa verildi

7 AY ÖNCE EVLENDİLER

Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği, eylül ayında da düğün yaptıkları ifade edildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, hamile olan Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalıştığı ve belediyeye ait kreşte görev yaptığı öğrenildi. Çiftten geriye düğünlerinde çekilen görüntüler ile mutluluk fotoğrafları kaldı.

KIZININ GELİNLİKLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Kazada 3 kızını kaybeden İbrahim Em büyük üzüntü yaşadı. İbrahim Em, kızları ve damadıyla çektirdiği bir fotoğrafı, "Bir tanecik evlatlarım, canlarım, Şükriye teyzem, oğlum Harun Can Ateş, kızlarım Sevgi Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em vefat etmiştir. Cenazeleri yarın öğleden önce Sarıabalı köyü Koyak Mahallesi'nde defnedilecektir" mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

İbrahim Em'in büyük kızı Sevgi'nin geçen yıl yapılan düğünü sırasında çekilen ve kızına evden gelinlikle çıkmadan önce kırmızı kuşak bağladığı görüntüleri de, "Bu son görevim değil nefes aldığım sürece hep yanımdayım mutluluklar güzel kızım" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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