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20.11.2020 - 16:44 | | DHA

Son dakika... Antalya'da annenin feryadı: Yardım edin

Antalya'da oturan Mehtap A., kızı B.A.'nın (15) uyuşturucuya alıştırılarak alıkonulduğunu iddia etti. Acılı anne kızının yanında bulunduğunu iddia ettiği kişilerin adını polise verdiğini söyledi.

Son dakika... Antalya'da annenin feryadı: Yardım edin

Kepez ilçesinde oturan Mehtap A., geçen mart ayında ortadan kaybolan kızı B.A.'yı kendi imkanları ile buldu. Kendisinin kadın kuaförü, eşinin ise inşaat işçisi olduğunu belirten Mehtap A., İki çocuğumdan biri olan kızım lise bir öğrencisi. Bu yılın başına kadar bir sorunumuz yoktu. Zaman zaman her evde olduğu gibi bizim de tartışmalarımız olurdu. Ancak, öyle büyütülecek bir durum değildi. Kızım mart ayında evi terk etti. Polise başvurduk. Kısa süre sonra bulundu. 7 Ekim'de tekrar gitti. 30 Ekim'de bu kez ben buldum" dedi.

Bulunduktan bir gün sonra kızının yeniden kaybolduğunu sözlerine ekleyen Mehtap A., Yaptığım araştırmalar sonucunda kızımın Osman K. isimli kişinin yanında olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve her seferinde kaçmaya zorladığını düşünüyorum. Kızım kendi öz iradesi ile hareket edemiyor. Ne olur yardım edin" diye konuştu.

Tren bekleyen kadın yolcuyu raylara böyle ittiABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları an kamerada an be an kaydedildi.
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