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09.02.2021 - 15:00 |

Son dakika... Antalya'da dehşet! Eşini ve çocuklarını evden gönderip ölüme atladı

Korkunç olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; 37 yaşında Hakan U. isimli vatandaş 'kafamı dinleyeceğim' diyerek eşini ve iki çocuğunu evden gönderdi. Daha sonra 7. kattan atlayan Hakan U. yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören, bu yüzden malulen emekli olan Hakan U., eşi Elif U. ile iki çocuğunu “Kafamı dinleyeceğim" diyerek evden gönderdi.

Hakan U., ailesiyle telefonla görüştükten sonra 7'nci kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Hakan U.'yu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hakan U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin cansız bedenini gören Elif U., sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U., güçlükle sakinleştirildi.

Hakan U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Son dakika... Antalyada dehşet Eşini ve çocuklarını evden gönderip ölüme atladı

Son dakika... Antalyada dehşet Eşini ve çocuklarını evden gönderip ölüme atladı

 

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