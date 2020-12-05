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05.12.2020 - 16:06 |

Son dakika... Antalya'da deprem!

Gelen son dakika bilgisine göre, kısa süre önce Alanya açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı Konya, Mersin, Denizli gibi çevre illerin yanı sıra Kıbrıs'ta da hissedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk açıklamalar geldi. Bölgeden gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar ihbarının bulunmadığı belirtildi.

Son dakika... Antalya'da deprem!
Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede.

Saat 15.44'de gerçekleşen sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildiriliyor. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık altı saniye sallandıklarını yazdı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran AFAD'a göre, depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 38 kilometre açığı. AFAD verilerine göre, depremin derinliği ise 77 kilometre.

Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika... Antalyada deprem

REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURDU

Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.

Son dakika... Antalyada deprem


"VATANDAŞLAR SAKİN KALMALI"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini anlatan Sözbilir, "Bölgede depremlerin olması normal. Orta şiddetli bir deprem, evlerinde hasar olmayan vatandaşların evlerinde kalmasında sakınca yok." dedi. 

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