02.02.2021 - 11:24 | | DHA
Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi
Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'da Narkotim ekipleri tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda, toplam 115 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Bu miktarın, şu ana kadar Antalya'da ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu kaydedildi.
İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.