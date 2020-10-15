15.10.2020 - 16:53 | | DHA
Antalya'da evde patlama! 1 kişi yaralandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya’da Murat H., evine çağırdığı eski kız arkadaşı Hülya T. barışma isteğini kabul etmeyince henüz ne olduğu bilinmeyen maddeyi patlattı. Hülya T., patlamada yara almazken, hafif yaralanan Murat H. ise hastaneye kaldırıldı.
Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Murat H., saat 16.30 sıralarında, eski kız arkadaşı Hülya T.'yi konuşmak için evine çağırdı. Konuşmaya başladıklarında eski kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince Murat H., henüz ne olduğu bilinmeyen maddeyi patlattı.
Patlamanın etkisiyle evin camları kırılırken, Murat H., hafif yaralandı. Hülya T. ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden yaralı çıkarılan Murat H., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, Hülya T.'yi ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürdü.
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