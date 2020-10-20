20.10.2020 - 09:26 | | AA
Son dakika... Antalya'da feci kaza! Minibüsteki 3 kişi yaralandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.