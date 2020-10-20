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20.10.2020 - 09:26 | | AA

Son dakika... Antalya'da feci kaza! Minibüsteki 3 kişi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Son dakika... Antalya'da feci kaza! Minibüsteki 3 kişi yaralandı

Hüseyin Çiftçi idaresindeki 47 DB 328 plakalı minibüs, Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde devrildi.

Kazada, Rukiye, Sara ve İbrahim Çiftçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

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