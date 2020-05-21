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21.05.2020 - 11:58 | | İHA

Son dakika... Antalya’da fenalaşan gencin imdadına polis yetişti!

Antalya’da Konyaaltı Sahili'ne yakın noktada fenalaşarak yere düşen gencin yardımına sabit görevdeki polis ekipleri koştu. Polis yan yatırdığı gence su döktü, bileklerine masaj yaptı.

Son dakika... Antalya’da fenalaşan gencin imdadına polis yetişti!

Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Kent Meydanı yakınında meydana geldi. Sahile yürüyüşe gelen bir genç yürürken bir anda fenalaştı ve başını kaldırıma vurdu. Başından yaralanan ve yerden kalkamayan gencin yardımına sahil bandında sabit görevde bulunan polis ekipleri koştu. Genci suyla ayıltmaya çalışan polis, genci yan konuma çevirdi. Genci ayık tutmaya çalışan polisler, diğer taraftan hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bu sürede durumu ağırlaşan genci polisler, “Geliyor ambulans çağırdık. Kapatma gözünü, dur sana masaj yapayım. Bizimle konuşmaya devam et. Nefes al yavaş yavaş, panik yapma” diye telkinde bulundu.

POLİSTEN MASAJ

“Ağabeyimi arayın ağabeyimi” diyen gencin bileklerine polis masaj yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan gence ilk önce maske, sonra boyunluk taktı. Sedyeye alınan ve isminin Hasan olduğu öğrenilen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maske takmayan kadın kimliğini vermemek için bekçilere direndi, polis ceza yazınca ağladıBolu'da, Elif Nihan İ., maskesiz şekilde köpeği ile gezdiği sırada kendisine cezai işlem uygulamak isteyen bekçilerle tartıştı. Bekçilerin sabırlı ve kibar tavrı dikkat çekerken, kimliğini vermemek için direnen Elif Nihan İ., "Maske takmadığım için ceza yazıyorlar" diyerek ağlarken, polis 392 TL adli para cezası uyguladı.
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