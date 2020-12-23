MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
ABONE OL
23.12.2020 - 14:47 | | DHA

Son dakika! Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını

Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte dolar süren 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın turizm bölgelerinde piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürüldüğünü tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail A., Mustafa A., Cuma A., Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Dün jandarma tarafından işyerine düzenlenen operasyonda, siyah poşetler içinde 50'lik banknotlar halinde toplam, sahte10 bin dolar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkartılması sırasında yakınları, gazetecilere tepki gösterdi.

Son dakika Antalyada jandarmadan sahte dolar baskını

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Son dakika haberi: Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Akraba ailelerin silahlı kavgası! 3 yaralı 3 gözaltı

Akraba ailelerin silahlı kavgası! 3 yaralı 3 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet