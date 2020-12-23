Son dakika! Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını

Manavgat'ın turizm bölgelerinde piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürüldüğünü tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail A., Mustafa A., Cuma A., Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Dün jandarma tarafından işyerine düzenlenen operasyonda, siyah poşetler içinde 50'lik banknotlar halinde toplam, sahte10 bin dolar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkartılması sırasında yakınları, gazetecilere tepki gösterdi.