MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...Antalya’da korkunç olay! Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
ABONE OL
22.06.2020 - 12:43 | | DHA

Son dakika...Antalya’da korkunç olay! Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Sabriye G. (73), sabah eve gelen oğlu tarafından iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Son dakika...Antalya’da korkunç olay! Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sabriye G., kontrol amaçlı bu sabah eve gelen oğlu tarafından iple boynundan asılı halde bulundu. Sabriye G.'yi ipten kurtaran oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Sabriye G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Sabriye G.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sabriye G.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

 

 

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı düzenledilerAntalya Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1-12 Haziran başvuru yapan Sözleşmeli Öğretmen adayları araştırıyor! Mülakat yerleri...

1-12 Haziran başvuru yapan Sözleşmeli Öğretmen adayları araştırıyor! Mülakat yerleri...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Son dakika... PKK/KCK'nın sözde genel gençlik sorumlusunun eylemleri iddianamede!

Son dakika... PKK/KCK'nın sözde genel gençlik sorumlusunun eylemleri iddianamede!

Sıradaki Haber