Son dakika... Aranan şahıslara operasyon! 2 bin 212 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 7.650 ekip, 28.474 personel görev aldı. Operasyonlarda 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda;

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 489 şahıs,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 355 şahıs,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 120 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 43 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs olmak üzere;1.011’i hükümlü 1.201’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2.212 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu şahıslar arasında; Adam Öldürme suçundan 17, Hırsızlık suçundan 247, Yaralama suçundan 229, Cinsel suçlardan 78, Yağma suçundan 58, Dolandırıcılık suçundan 93, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 8, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1, şahıs bulunuyor. Ayrıca kayıp olarak aranan 7’si çocuk olmak üzere 28 şahıs bulundu.

Yapılan bu operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.