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06.02.2020 - 10:08 |

Son dakika! Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ve karar...

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Belgrad Ormanı’nda cesedi bulunan 20 yaşındaki Boğaziçi öğrencisi Arda Duman’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık ölümün intihar olduğu sonucuna vararak dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Son dakika! Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ve karar...

ELİF ALTIN / İstanbul

İstanbul’da 22 Mart’ta 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 1. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Arda Duman okulun kampüsünden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Duman’dan haber alamayan ailesinin polise haber vermesi üzerine arama çalışmalarına başlandı. 6 gündür haber alınamayan Arda Duman’ın cesedi AFAD ile AKUT ekiplerinin de aramaları sonucu 28 Mart’ta Belgrad Ormanı’nda bulundu.

ÇOKLU İLAÇ ZEHİRLENMESİNDEN ÖLMÜŞ

Olayın ardından başlatılan savcılık soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’ndan istenen rapor dosyaya ulaştı. Raporda, ölümün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Bu rapor üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık dosyaya takipsizlik kararı verdi. Kararda, ölen Arda Duman’ın sırt çantası içerisinde çok sayıda dolu ve boş ilaç tabletleri bulunduğu, Arda Duman’ı intihara yönlendiren bir kişinin olduğuna ilişkin bilgiye rastlanmadığı ve Arda Duman’ın intihar sonucu hayatına son verdiği belirtildi.

BABASI “HAYATI OKULDU, KİTAP OKUMAKTI” DEMİŞTİ

Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra konuşan baba Sedat Duman, “Oğlum çok başarılıydı, hayatı okuldu, kitap okumaktı. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birincisiydi" demişti.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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