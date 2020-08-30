MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı!
ABONE OL
30.08.2020 - 14:15 | | İHA

Son dakika... Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı!

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Son dakika... Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çayırbaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

 

SU-27 savaş uçağının tehlikeli manevrası ABD tarafından yayınlandıABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı!

Son dakika... Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Son dakika! Twitter, Instagram, Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor?

Son dakika! Twitter, Instagram, Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor?

Sıradaki Haber