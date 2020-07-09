MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması getirildi!
ABONE OL
09.07.2020 - 13:00 | | AA

Son dakika... Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması getirildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ardahan'da, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, düğünlere süre kısıtlaması getirildi.

Son dakika... Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması getirildi!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte son günlerde diğer illerden gelenlerden kaynaklı vaka artışı  olduğuna işaret edilen açıklamada, fiziki mesafe kuralı gibi salgın tedbirleri  ihlal edilerek düğünlerin yapıldığı, bunun, vatandaşların sağlığının ve salgınla  mücadeledeki başarının riske atılmasına yol açtığı vurgulandı.

Düğün törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla bazı yeni kararlar alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe  kurallarına aykırılık teşkil eden düğünlerle ilgili getirilen saat sınırlaması 10.00 ila 23.00 arası olacak ve aynı günde düğün ve bununla ilgili diğer  etkinlikler bitecek. Düğün tek günle sınırlı olacak. Bu saatler dışındaki kutlamalara müsaade edilmeyecek."

Açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği,  aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince  işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun  195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi.

 

 

Bursa'da kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı!Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşandı. Yere yatırılıp gözaltına alınan şüphelilerden sürücüye 2 bin TL ceza kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Sakarya'daki şiddetli patlamadan acı haber geldi!

Son dakika: Sakarya'daki şiddetli patlamadan acı haber geldi!

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Son dakika... Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması getirildi!

Son dakika... Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması getirildi!

Sıradaki Haber