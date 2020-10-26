Son dakika: Artmaya devam ediyor! Bakan Koca'dan çok kritik çağrı

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.