Son dakika... Artvin'de alevler bir mahalleyi sardı! Vali'den ilk açıklama

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

VALİ YILMAZ DORUK: ''70 HANENİN ÇOĞU YANDI''

Artvin Valisi yangına ilişkin verdiği bilgilerde, 70 hanenin çoğunun yandığını, can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.