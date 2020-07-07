07.07.2020 - 14:34 | | DHA
Son dakika... Artvin'de alevler bir mahalleyi sardı! Vali'den ilk açıklama
Gelen bir son dakika haberine göre, Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılıyor.
Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.
VALİ YILMAZ DORUK: ''70 HANENİN ÇOĞU YANDI''
Artvin Valisi yangına ilişkin verdiği bilgilerde, 70 hanenin çoğunun yandığını, can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Artvin'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.