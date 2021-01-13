Son dakika! Aşı randevuları sağlıkçılar için başladı

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Bu sistemler üzerinden aşılananların durumu da takip edilecek. Koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.

Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

FAZ-3 SONUÇLARI BEKLENİYOR

Aşılamaların önümüzdeki günlerde başlaması hedefleniyor. Bunun için Türkiye'de yürütülen FAZ-3 çalışmasının sonuçları bekleniyor. Aşılar güvenli ve etkili bulunursa acil kullanım onayı verilecek ve uygulamalar başlayacak.

İnaktif aşı Endonezya'da acil kullanım izni aldı. Brezilya'da ise başvuru yapıldı, onay bekleniyor.