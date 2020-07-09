Son dakika... Askeri casusluk davasında karar!

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.