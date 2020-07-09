09.07.2020 - 15:41 | | İHA
Son dakika... Askeri casusluk davasında karar!
Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'nda 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.