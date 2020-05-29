Son dakika...Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma

Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okundu.

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağı belirtilince Yunanistan'dan tepkiler yükseldi.

YUNANLILAR ÇILDIRDI

Yunan medyasında tepki manşetleri atıldı. "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerinin Yunanlılar tarafından kullanıldığını ifade edildi. Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümleleri yer verildi.

SABAH