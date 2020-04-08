08.04.2020 - 17:23 | | DHA
Son dakika! Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman corona virüsten hayatını kaybetti
Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.
Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı.
80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.
Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecekSon dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi.” Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz!" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo" demişti.