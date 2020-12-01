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01.12.2020 - 09:31 |

Son dakika | Az önce deprem mi oldu? AFAD 1 Aralık son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekle birlikte bazı depremleri şiddetleri can ve mal kaybına neden olabiliyor. Bu yıl Elazığ'da ve İzmir'de meydana gelen depremlerde onlarca canımızı kaybettik. İşte Tükriye'de meydana gelen son depremler listesi..

Son dakika | Az önce deprem mi oldu? AFAD 1 Aralık son depremler listesi

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Birçok aktif fay hattının olduğu ülkemizde bu fay hatları zaman zaman şiddetli depremler oluşturabiliyor. Oluşan bu depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olurken zaman zaman ise can ve mal kaybıne neden olabiliyor. Yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. 2020 yılı içerisinde Elazığ'da ve İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olmuştu. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika | Az önce deprem mi oldu AFAD 1 Aralık son depremler listesi

 

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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