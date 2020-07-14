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14.07.2020 - 13:01 | | AA

Son dakika! Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

Son dakika! Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

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