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21.06.2020 - 17:51 | | DHA

Son dakika... Babalar Günü'nde denize facia! Oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

Adana’dan gelen iki acı haber Babalar Günü’nü yasa boğdu. Serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Habip Karayiğit (40), boğularak hayatını kaybetti. Oğlu ise denizde kayboldu. Öte yandan bir evin dış boyasını yapan 3 çocuk babası 28 yaşındaki işçi, fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

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Babalar Gününde acı son! Üç çocuk babasıydı

BABA HASTANEDE ÖLDÜ, ALİ ERCAN KAYIP

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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