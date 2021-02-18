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18.02.2021 - 09:43 |

Son dakika... 'Baharın habercisi' cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta düşecek

Gelen son dakika haberine göre; halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İşte haberin detayları...

Son dakika... 'Baharın habercisi' cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta düşecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden, bahar bayramı nevruzun yaklaştığının da göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkincisi cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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