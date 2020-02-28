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28.02.2020 - 04:32 | | AA

Son dakika haberleri | Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Son dakika haberleri | Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

Son dakika haberleri | Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

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İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay devlet hastanesine gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri | Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

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