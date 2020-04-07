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07.04.2020 - 14:27 | | AA

Son dakika... Bakan Akar'dan orduevi ve askeri misafirhane talimatı

Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Covid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı.

Son dakika... Bakan Akar'dan orduevi ve askeri misafirhane talimatı

Son dakika haberi I Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

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