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22.01.2021 - 11:05 |

Son dakika! Bakan Gül'den Süleyman Soylu'nun annesine yazılan hakaretlere çok sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyadan yazılan hakaretlere çok sert tepki gösterdi. Bakan Gül, ''Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum'' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Gül'den Süleyman Soylu'nun annesine yazılan hakaretlere çok sert tepki

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, şunları söyledi:

AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Kararlar eleştirilir, tartışılır ama uygulama hukukun gereği, emri...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİNE HAKARET

Kadınların haysiyeti onuru her şeyden önemli. Annelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.. Bu kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır. Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz.

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