Son dakika! Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı! Bu bir rica değil

Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların maske takmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.