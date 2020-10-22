MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı! Bu bir rica değil
ABONE OL
22.10.2020 - 10:53 | | DHA

Son dakika! Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı! Bu bir rica değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda çocukların maske takmaması için yazanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

Son dakika! Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı! Bu bir rica değil

Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların maske takmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.

Son dakika Bakan inanmakta zorlansam da dedi ve açıkladı Bu bir rica değil

İstanbul'da eğitim uçağı düştü!Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Eşinin çocuklarının gözü önünde vurduğu Firdevs, yaşam mücadelesi veriyor

Eşinin çocuklarının gözü önünde vurduğu Firdevs, yaşam mücadelesi veriyor

Sıradaki Haber