11.08.2020 - 20:14 |
Son dakika... Bakan Koca '%32 azalma var' diyerek 5 ile dikkat çekti
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu. Bakan Koca hastanedeki yatış oranlarına dikkat çekti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.