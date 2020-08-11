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11.08.2020 - 20:14 |

Son dakika... Bakan Koca '%32 azalma var' diyerek 5 ile dikkat çekti

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu. Bakan Koca hastanedeki yatış oranlarına dikkat çekti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Son dakika... Bakan Koca %32 azalma var diyerek 5 ile dikkat çekti

Son dakika... Bakan Koca %32 azalma var diyerek 5 ile dikkat çekti

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (11 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
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