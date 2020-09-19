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19.09.2020 - 19:11 |

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 covid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu. Son 24 saatte 1312 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim.

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

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