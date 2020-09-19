Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim.