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15.09.2020 - 19:05 |

Son dakika: Bakan Koca 'artmaya devam ediyor' diyerek açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 covid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 67 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

Son dakika: Bakan Koca artmaya devam ediyor diyerek açıkladı

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