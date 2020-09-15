Son dakika: Bakan Koca 'artmaya devam ediyor' diyerek açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.