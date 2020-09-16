Son dakika... Bakan Koca 'bilgiler umut verici' diyerek açıkladı: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok.

Bilmelisiniz ki corona virüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

Salgının yol açtığı karamsarlık geçicidir.

Pozitif tanı konmuş her hastamız gerekli sağlık hizmetini en iyi şekilde almıştır.

Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. İster taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlıyor.

Bilmenizi isterim ki ilk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4 5 kat artmış durumda.

Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek kendinizi virüsten korumanızdır.

Hastanelerimize hastalığa yakalanmayarak güç verin.

Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Nadir yetişen insanlarımızı kaybettik.

Yayımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım.

Özellikle 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda.

Tüm taşıyıcıları bilmek mümkün olmadığı için herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır.

Sizlerden ücretsiz olan HES hizmetinden yararlanmanızı talep ediyorum. HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır.

İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

Salgınla mücadele herhangi bir hastalığa karşı verilen bir mücadele değildir. Salgın hastalığını toplum olarak yaşıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın en büyük motivasyonu hasta sayısının giderek azaldığını görmektir. Hastalığa yakalanmayarak umutlarını gerçeğe çevirelim.

Mecbur değilsek dışarıda kapalı ve kalabalık riskli ortamlara girmeyelim.

Sonbahara girerken tüm dünyayı tehdit edecek riske yaklaşıyoruz. Grip vakaları salgın açısından sakıncalıdır. Hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak. Corona virüs ve grip aynı şekilde bulaşmaktadır.

Tarih sonu gelmemiş salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir.

Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı

Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikirdir.

Sonu görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz.

Sizi sonucu zafer olacak bu savaşta güç birliğine davet ediyorum.

Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6.

ANKARA

İSTANBUL

İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

İZMİR

YATAK DOLULUK ORANLARI

İLLERE GÖRE YATAK DOLULUK ORANLARI

VENTİLATÖR DOLULUK ORANI

FİLYASYON ORANI

(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor.

SORU CEVAP

Aşıyla ilgili geçen toplantıda da bahsetmiştim dünyada yaygın bir ilerleme söz konusu. Başlayan uygulamalardan bir tanesi Çin'de bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz 2 tane oldu. Hacettepe'de 3 sağlık çalışanı ile başlamış oldu. Sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. 1200 kişiye yapılmış olacak 10 bin kişi ilave edilmiş olacak. Biz bir ay sonrası için aşının etkinliğini görmüş olacağız.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma yasağı şu an için söz konusu değil. Bilim Kurulu'nun şu an öyle bir önerisi bulunmuyor. Daha çok hareketi azaltan yer yer yoğunlaşmanın olduğu durumlarla ilgili kararlar alınıyor. Sadece kamu değil bilim kurulu özel sektöründe bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.

OKULLARIN AÇILMASI

Okulların açılmasıyla ilgili genel bir karar alınmıştı. Bu dönemde özellikle iki artı 5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili. Bütün Türkiye'de hazırlık ve birinci sınıflar. Kademeli geçiş olup olmadığı tekrar değerlendirilmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1342 artarak 262 bin 602’ye yükseldi.