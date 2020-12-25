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25.12.2020 - 21:16 |

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Koca, Koca "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Koca'nın açıklamaları şöyle :

BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. DR. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan Onam alınacak.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. Uğur şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.



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