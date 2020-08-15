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15.08.2020 - 22:39 | | AA

Son dakika | Bakan Koca son 45 günün en yüksek pozitif tanısı diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu. Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Son dakika | Bakan Koca son 45 günün en yüksek pozitif tanısı diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca son 45 günün en yüksek pozitif tanısı diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika | Bakan Koca son 45 günün en yüksek pozitif tanısı diyerek corona virüste son durumu açıkladı

 

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