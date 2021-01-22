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22.01.2021 - 20:31 | | AA

Son dakika haberi | Bakan Koca paylaştı! Bir ülkeyle daha uçuşlar durduruldu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika haberi | Bakan Koca paylaştı! Bir ülkeyle daha uçuşlar durduruldu

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

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