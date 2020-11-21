Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! 'Ağır hasta sayımız...'

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı. Hasta sayısı 440 bin 805, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 57 bin 761 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Mücadelenin gücü birlik olmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin."

TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca 20 Kasım verilerini açıklarken "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.









Koca 19 Kasım verilerine dair, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." açıklamasında bulundu.









18 Kasım verilerini paylaşan Koca "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." paylaşımında bulundu.









