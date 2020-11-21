21.11.2020 - 18:36 |
Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "izin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
AKŞAM 20.00’DE EVDE OLALIM. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak.