Son dakika: Bakan Koca kötü tabloyu paylaştı! Ağır hasta sayısında dikkat çeken artış

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.