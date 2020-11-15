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15.11.2020 - 19:20 |

Son dakika: Bakan Koca kötü tabloyu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

Son dakika: Bakan Koca kötü tabloyu paylaştı Korkutan artış devam ediyor

 

 

İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntüTürkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi devam ederken İstiklal Caddesi'nden gelen görüntüler korkuttu. Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.
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