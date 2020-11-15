Son dakika: Bakan Koca kötü tabloyu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.