MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor
ABONE OL
15.08.2020 - 09:25 | | DHA

Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayısına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" uyarısında bulundu.

Son dakika... Bakan Koca uyardı Onlardan geçiyor

 

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyretilmiş eğitime kademeli geçiş nasıl olacak?

Seyretilmiş eğitime kademeli geçiş nasıl olacak?

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor

Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor

Sıradaki Haber