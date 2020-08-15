15.08.2020 - 09:25 | | DHA
Son dakika... Bakan Koca uyardı! Onlardan geçiyor
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayısına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" uyarısında bulundu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.