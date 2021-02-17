17.02.2021 - 23:22 | | AA
Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: İhbar edin!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.
Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021
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