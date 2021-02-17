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17.02.2021 - 23:22 | | AA

Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: İhbar edin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: İhbar edin!

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.


İspanya'da düzenlenen gösterilere polis müdahale ettiİspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak bugün de devam etti.Ülkenin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde olaylar çıkarken, özellikle başkent Madrid ve Barselona'da polis, göstericileri dağıtmak için müdahale etti.
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