20.05.2020 - 02:06 |
Son dakika... Bakan Koca'dan bir uyarı daha: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak corona virüse karşı tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım."