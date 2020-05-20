Son dakika... Bakan Koca'dan bir uyarı daha: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım."









