MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 18
ABONE OL
15.03.2020 - 23:56 |

Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 18

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüs açıklaması yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 18
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber