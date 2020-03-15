Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 18
Son dakika haberine göre Sağlık BakanıFahrettin Koca, Twitter'dan corona virüs açıklaması yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.