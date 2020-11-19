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19.11.2020 - 13:05 |

Son dakika! Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Tekrar hayatımızda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasından sonra alınan tedbir kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son dakika! Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Tekrar hayatımızda

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.

Son dakika Bakan Kocadan flaş paylaşım: Tekrar hayatımızda

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
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