MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca'dan milli aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz
ABONE OL
26.11.2020 - 20:44 | | AA

Son dakika... Bakan Koca'dan milli aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Son dakika... Bakan Koca'dan milli aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."




Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Alarm verilen ilde korkutan görüntü: 15 günde bu hale geldi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Bakan Koca 'artıyor' diyerek duyurdu
Trafik durdu, koyun sürücü geçtiTokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında trafik kesildi. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı: Vicdani sorumluluğumuz

Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı: Vicdani sorumluluğumuz

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Süper Loto sonuçları belli oldu - 26 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları belli oldu - 26 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet