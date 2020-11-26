Son dakika... Bakan Koca'dan milli aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."



