Son dakika...Bakan Koca'dan yoğun bakımdaki hastalarla ilgili flaş açıklama! 40 şehir...
Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi. Koca daha sonra yaptığı paylaşımda ise yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti." ifadelerini kullandı.
AYKUT YILMAZ / Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.
Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.
YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR İÇİN KULLANILACAK
Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.
BAKAN KOCA: COVİD-19'A KARŞI AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadelerini kullandı.