Son dakika... Bakan Pakdemirli CNN TÜRK'te açıkladı: Bayram boyunca açık olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları...

Vatandaşlar hiç korkmasın endişe etmesin. Bayramla ilgili tedbirlerin hepsi alındı. Bu bayramda biz tokalaşma olsun istemiyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uyulsun istiyoruz. Diyanet İşleri ile konuştum. 4. gün de akşam saatlerine kadar kurban kesimi olabiliyor. 1. gün hayvan pazarlarına vatandaşlarımızın yüklenmesine gerek yok. Hayvan pazarları bayram boyunca açık olacak.



Her konuda pandeminin ilk gününden beri kırmızı seviyede çalışıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Geliştirdiğimiz uygulama ile alınan kurbanlar dijital olarak izlenebilecek.





SALGIN SÜRECİ TARIMI ETKİLEDİ Mİ?

Biz salgın başladığı süreçte hazırlığımızı yaptık. Salgında stok yönetimi önemli bir süreçti. Stoklar artırıldı. En önemli şey Türk insanının pratik olması. Raflara bir atak başlayacaktı. Biz dedik ki tarım iş güçü dışarı çıkmak zorunda. Yoksa gıda güvenliği zinciri kopacak. Onlara bu ayrıcalığı sağlama imkanımız oldu. Gıdada bir aksama olmayınca vatandaşlarımız bir problem olmadığını gördük.



Türkiye kendine yeten bir ülkedir fakat her ürün Türkiye'de yetişmiyor. Bazı ürünlerde takviye etme gereksinimi duyabilir. Makarnada dünya ikincisiyiz mesela. Sanayi tesislerinin boş kalmaması gerekiyor. Türkiye saman konusunda kendi kendine yeten bir ülkedir.



Pirinçte açığımız var. 200 bin ton çeltik ya da pirinç karşılığı ithalat yapılıyor. Bu geri kaldığımızı göstermez. Çifti birim alandan en fazla verim verecek ürünlere yöneliyor, bazı ürünler geri planda kalabiliyor.



"KENDİMİZİ ÜRETİCİYE KARŞI İSPAT ETTİK"



Türkiye'de tarımda ilk 10'da. İşin asıl sırrı üretenin moralini yüksek tutacaksınız. Üretici dostu politikalarla kendimizi üreticiye karşı ispat ettik. Şu an Türkiye'de ben ürünümü üretiyorum, para kazanmayan üreticimiz yok. Tarımda şu an bir kavga yok.



TÜRKİYE'DE ET ÜRETİMİ



Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Ette ithalatı tamamen bitiriyoruz.