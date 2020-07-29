Son dakika... Bakan Pakdemirli CNN TÜRK'te açıkladı: Mısır alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları...

Vatandaşlar hiç korkmasın endişe etmesin. Bayramla ilgili tedbirlerin hepsi alındı. Bu bayramda biz tokalaşma olsun istemiyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uyulsun istiyoruz. Diyanet İşleri ile konuştum. 4. gün de akşam saatlerine kadar kurban kesimi olabiliyor. 1. gün hayvan pazarlarına vatandaşlarımızın yüklenmesine gerek yok. Hayvan pazarları bayram boyunca açık olacak.



Her konuda pandeminin ilk gününden beri kırmızı seviyede çalışıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Geliştirdiğimiz uygulama ile alınan kurbanlar dijital olarak izlenebilecek.





SALGIN SÜRECİ TARIMI ETKİLEDİ Mİ?

Biz salgın başladığı süreçte hazırlığımızı yaptık. Salgında stok yönetimi önemli bir süreçti. Stoklar artırıldı. En önemli şey Türk insanının pratik olması. Raflara bir atak başlayacaktı. Biz dedik ki tarım iş güçü dışarı çıkmak zorunda. Yoksa gıda güvenliği zinciri kopacak. Onlara bu ayrıcalığı sağlama imkanımız oldu. Gıdada bir aksama olmayınca vatandaşlarımız bir problem olmadığını gördük.



Türkiye kendine yeten bir ülkedir fakat her ürün Türkiye'de yetişmiyor. Bazı ürünlerde takviye etme gereksinimi duyabilir. Makarnada dünya ikincisiyiz mesela. Sanayi tesislerinin boş kalmaması gerekiyor. Türkiye saman konusunda kendi kendine yeten bir ülkedir.



Pirinçte açığımız var. 200 bin ton çeltik ya da pirinç karşılığı ithalat yapılıyor. Bu geri kaldığımızı göstermez. Çifti birim alandan en fazla verim verecek ürünlere yöneliyor, bazı ürünler geri planda kalabiliyor.



"KENDİMİZİ ÜRETİCİYE KARŞI İSPAT ETTİK"



Türkiye'de tarımda ilk 10'da. İşin asıl sırrı üretenin moralini yüksek tutacaksınız. Üretici dostu politikalarla kendimizi üreticiye karşı ispat ettik. Şu an Türkiye'de ben ürünümü üretiyorum, para kazanmayan üreticimiz yok. Tarımda şu an bir kavga yok.



TÜRKİYE'DE ET ÜRETİMİ



Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Ette ithalatı tamamen bitiriyoruz. Üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi de kollayacağız.



Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinde altında kalmış durumda. Bu işin sürdürülebildiğini sağlamak gerekiyor. Yurt dışından ithal etseniz yine aynı rakamlar olacak.



Bizim işimiz tarlada başlar tarlada biter. Sorumluluk alanımız da tohumdan çatala kadar olan zinciri takip etmektir.



"FINDIKTA TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ"



Fındıkta fiyat 22 buçuk lira., desteklerle beraber 25 buçuk lira oluyor. Fındıkta Türkiye söz sahibi. Fındığın fiyatını dünyada Türkiye belirliyor. Cumhurbaşkanımız çok destek oldu. Bugün fındığın en iyi şartlarda sunuyoruz. Türkiye'de mesela üretilen fıstığın tamamı baklavanın içine giriyor. Aynı şekilde ceviz tamamı baklavanın içine giriyor.



MISIR ALIM FİYATI BELLİ OLDU



Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik.



Bizim kişilerle bir işimiz yok ama gıda, aynı tarım gibi çok stratejik ama bir anlamda o kadar da herkesin fikir beyan ettiği ve bilgi kirliliğinin çok olduğu bir alan.



ORMAN YANGINLARI



Dünyada yangınlarda Türkiye'de başarıda birinci. Cumhurbaşkanımız her zaman bize şöyle söyledi; Ne istiyorsanız filonuza katın, ve gerekeni yapın. Bir ağacın değeri asla ölçülemez.







