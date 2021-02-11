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11.02.2021 - 15:53 | | AA

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Bugüne kadar en yüksek miktar yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı son dakika açıklamasında, Gürbulak'ta 808 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu. Pekcan, gümrük kapılarında yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğunu belirtti.

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Bugüne kadar en yüksek miktar yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.

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